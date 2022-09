Genova – Linee ferroviarie bloccate, in Liguria, per la forte scossa di terremoto che ha fatto tremare gran parte della provincia di Genova.

La scossa di terremoto di magnitudo 4.2 ha fatto scattare automaticamente il blocco dei treni e sono in corso le verifiche sulle linee per escludere possibili danni che causerebbero incidenti molto gravi.

Sulla rete sono segnalati pesanti ritardi e Ferrovie dello Stato fa sapere che le linee dovrebbero essere riattivate intorno alle 20

Queste le informazioni fornite da Trenitalia in aggiornamento

Nodo di Genova: traffico sospeso tra Genova Brignole e Camogli dalle ore 15:50 in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico

Aggiornamento – ore 17:00

Il traffico è ancora sospeso tra Genova Brignole e Camogli.

La circolazione è interrotta anche nella tratta tra Mignanego e Genova San Quirico e tra Busalla e Genova Pontedecimo.

La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per le ore 20:00.

In corso l’intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus.

Il treno IC 674 Livorno Centrale (13:24) – Milano Centrale (17:53) oggi termina la corsa a Santa Margherita Ligure alle ore 15:44.

I passeggeri possono proseguire con il treno IC 684 in partenza da Santa Margherita Ligure ore 19:46 e in arrivo a Genova Brignole alle ore 20:07, Genova Piazza Principe alle ore 20:16, Pavia alle ore 21:23 e Milano Centrale alle ore 21:53.

Oggi ferma anche a Tortona.

Il treno IC 669 Milano Centrale (14:05) – Livorno Centrale (18:40) oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe alle ore 15:44.

I passeggeri possono proseguire il viaggio fino a Livorno Centrale a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 673 Milano Centrale (16:05) – Livorno Centrale (20:35) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 685 in partenza da Milano Centrale alle ore 19:05 e in arrivo a Milano Rogoredo alle ore 19:14, Pavia alle ore 19:33, Voghera alle ore 19:49, Genova Piazza Principe alle ore 20:44, Genova Brignole alle ore 20:53, Rapallo alle ore 21:24, Chiavari alle ore 21:33, Sestri Levante alle ore 21:40, La Spezia Centrale alle ore 22:21, Carrara Avenza alle ore 22:41, Massa Centro alle ore 22:48, Viareggio alle ore 23:01, Pisa Centrale alle ore 23:17 e Livorno Centrale alle ore 23:35.

Oggi ferma anche a Santa Margherita Ligure, Levanto, Monterosso, Tortona e Milano Lambrate.

Il treno IC 680 La Spezia Centrale (16:38) – Milano Centrale (19:57) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 684 in partenza da La Spezia Centrale alle ore 18:38 e in arrivo a Monterosso alle ore 18:53, Levanto alle ore 19:00, Sestri Levante alle ore 19:23, Chiavari alle ore 19:30, Rapallo alle ore 19:39, Santa Margherita Ligure alle ore 19:44, Genova Brignole alle ore 20:07, Genova Piazza Principe alle ore 20:16, Pavia alle ore 21:23 e Milano Centrale alle ore 21:53.

Oggi ferma anche a Tortona e Milano Rogoredo.

Il treno IC 681 Ventimiglia (17:03) – Milano Centrale (21:02) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 639 in partenza da Ventimiglia alle ore 19:43 e in arrivo a Sanremo alle ore 19:54, Imperia alle ore 20:06, Alassio alle ore 20:25, Finale Ligure Marina alle ore 20:45, Savona alle ore 21:04, Genova Piazza Principe alle ore 21:42, Pavia alle ore 23:04 e Milano Centrale alle ore 23:40.

Oggi ferma anche a Bordighera, Taggia Arma, Tortona e Milano Lambrate.

Il treno IC 675 Milano Centrale (17:05) – Ventimiglia (20:58) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 689 in partenza da Milano Centrale alle ore 20:05 e in arrivo a Milano Rogoredo alle ore 20:13, Pavia alle ore 20:33, Voghera alle ore 20:49, Genova Piazza Principe alle ore 21:44, Savona alle ore 22:29, Finale Ligure Marina alle ore 22:43, Albenga alle ore 22:59, Imperia alle ore 23:24, Sanremo alle ore 23:37, Bordighera alle ore 23:47 e Ventimiglia alle ore 23:58.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Inizio evento – ore 15:50

Il traffico è sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico tra Genova Brignole e Recco.

In corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

In atto la riprogrammazione dell’offerta commerciale.

Seguono aggiornamenti.