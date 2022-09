Genova – E’ ripresa poco fa la regolare circolazione dei treni sulla linea ferroviaria che collega il capoluogo ligure con Milano, dopo che questa mattina si era segnalato il ritrovamento di un cadavere all’interno di una galleria tra Tortona e Arquata Scrivia.

A segnalare il corpo senza vita erano stati alcuni operatori delle Rete Ferroviaria Italiana, durante un’ispezione. Secondo quanto emerso, l’identità della salma è ancora sconosciuta e la persona potrebbe esser stata investita da un treno in corsa. Dopo il ritrovamento, Trenitalia ha bloccato la circolazione per più di tre ore per consentire all’autorità giudiziaria di svolgere i rilievi necessari.