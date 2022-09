Genova – Un incidente stradale sulla Sopraelevata ha mandato in tilt il traffico diretto a ponente. Intorno alle 9 due vetture si sono scontrate per cause ancora da accertare mentre percorrevano la Sopraelevata in direzione ponente e in breve, la strada si è bloccata all’altezza del Matitone.

La polizia locale sconsiglia l’uso della Sopraelevata e consiglie altri percorsi ma il traffico è già in tilt da questa mattina anche per effetto dei consueti disagi per il Salone Nautico.