Genova – Ancora code e disagi in Val Bisagno per i cantieri aperti sulla sponda sinistra e che proseguono da mesi in direzione centro.

Cantieri che provocano un restringimento di carreggiata su entrambe i sensi di marcia all’altezza del viadotto autostradale della A12.

Da mesi, nelle ore di punta, la viabilità si paralizza per la presenza di un cantiere che, secondo residenti e automobilisti, non sarebbe particolarmente presidiato da operai.

Lavori fermi da giorni, con due profondi scavi aperti e segnaletica che riduce le quattro corsie ad una sola per senso di marcia. Una strozzatura che provoca un ingorgo spaventoso in un tratto di strada già pesantemente congestionato.

Ad aggravare la situazione i cantieri per i lavori dello scolmatore del Bisagno sulla sponda opposta. Lavori che, anche in quel caso, riducono la carreggiata creando un imbuto.