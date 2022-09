Genova – Come spesso capita con le grandi tragedie, anche l’alluvione che ha colpito le Marche durante le scorse settimane ha portato numerose azioni di solidarietà provenienti da tutto il resto del paese. Una di queste è partita proprio dal capoluogo della nostra regione, dove l’Associazione “Immagina” – fondata nel 2020 da un gruppo di amici genovesi – nella giornata di ieri si è diretta proprio nei luoghi maggiormente colpiti per portare diversi aiuti.

Sono stati consegnati due bancali di prodotti per la pulizia e l’igiene alla Caritas, tre idropulitrici e due deumidificatori acquistati grazie alle numerose offerte ricevute nel corso degli scorsi giorni. Inoltre, come testimoniato anche dal video pubblicato sul profilo Facebook dell’Associazione, i volontari hanno donato un bancale di pappe e cibi per gatti e cani al Canile di Senigallia, fortemente colpito durante l’alluvione e che spera di tornare pienamente operativo all’incirca tra dieci giorni.