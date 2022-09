Genova – Durante le prime ore del pomeriggio nei pressi del ponte Divisione Alpina Cuneense a Bolzaneto, una donna ha perso il controllo della macchina sulla quale viaggiava, andando a schiantarsi contro altre vetture parcheggiate in sosta e rimanendo con le gambe incastrate nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno soccorso la 65enne e l’hanno estratta dalla vettura. La ferita è stata poi trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino: le sue condizioni appaiono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, che potrebbe esser stato causato da un malore.