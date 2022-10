Genova – Alberto Minoia è il nuovo amministratore delegato di Stazioni Marittime S.p.A. designato dall’Assemblea degli Azionisti e succede a Edoardo Monzani nominato presidente della Società a giugno scorso.

«Lascio dopo 21 anni questo ruolo – commenta Edoardo Monzani, presidente di Stazioni Marittime – con serenità e continuerò a dare il mio contributo grazie alla nuova carica che rivesto. La nomina di Alberto Minoia, professionista di valore ma estraneo a questo settore, sono sicuro che porterà linfa e idee rinnovate. Le prospettive per i prossimi anni sono positive, si prevede una crescita del settore crocieristico, complice anche un maggiore radicamento di MSC a Genova. A questo si aggiungono i nuovi progetti che riguarderanno le infrastrutture del Porto a cui l’Ing. Minoia con ogni probabilità potrà dare un contributo. Sicuramente sarà un nuovo inizio oltre che una sfida stimolante per tutti».

Alberto Minoia, classe 1972, dopo la laurea in Ingegneria entra subito nel mondo ferroviario. Inizialmente nell’ambito dell’infrastruttura (Rete Ferroviaria Italiana), ricoprendo ruoli a responsabilità crescente sino a diventare Responsabile di Esercizio della Lombardia prima e poi del Triveneto (Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige). Successivamente passa al mondo delle merci come Amministratore Delegato di una società collegata al Gruppo FS che gestisce i terminal intermodali di Novara; quindi, assume il ruolo di Direttore Operativo prima e poi di Direttore Tecnico di Trenord, l’impresa ferroviaria (50% Gruppo FS e 50% Regione Lombardia) che gestisce tutto il traffico regionale in Lombardia.

«Sono felice e onorato che il consiglio mi abbia eletto al vertice di Stazioni Marittime – commenta Alberto Minoia – e affronterò questa nuova esperienza lavorativa con entusiasmo e curiosità. Mi affaccio al mondo marittimo provenendo da quello ferroviario rispetto al quale ritengo ci siano significative affinità. La vera sfida, che porterò avanti con energia, sarà quella di fare tesoro dell’esperienza di chi mi ha preceduto, arricchendola con le competenze che ho maturato in quasi venticinque anni di lavoro nel settore dei trasporti. Avrò la fortuna di lavorare con un consiglio di imprenditori di alto profilo e motivati; sarà un’esperienza sfidante che porterò avanti insieme a loro e ai dipendenti della società perché credo fermamente nella forza del lavoro di squadra per il raggiungimento degli obiettivi, tra i quali la solidità aziendale, l’innovazione e la soddisfazione e dei nostri Clienti».

La nomina di Minoia segue quella del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società eletto durante l’Assemblea degli Azionisti di Stazioni Marittime S.p.A. del 28 giugno scorso e così composto: Edoardo Monzani (Presidente); Matteo Catani; Giacomo Costa; Pietro Di Maio; Simone Gardella; Massimo Mura; Pietro Pellerano; Alberto Pozzo; Franco Ronzi; Lorenza Rosso e Lucia Tringali