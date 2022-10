Ceriale (Savona) – Il magistrato lo aveva “messo in prova” con l’affido ai servizio sociali ma lui, un 35enne italiano con precedenti per furto e spaccio, è stato trovato vicino ad un negozio in compagnia di un altro pregiudicato noto alle forze dell’ordine per una serie di furti e in violazione alle prescrizioni e così i carabinieri lo hanno arrestato.

L’uomo è stato trasferito in carcare, a Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziara che, questa volta, potrebbe decidere per la custodia in carcere invece di dare al giovane un’altra possibilità.