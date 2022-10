Cuneo – Si chiamava Marco Valente ed aveva 72 anni l’escursionista genovese morto ieri precipitando a Roc della Niera, nel comune di Pontechianale in alta Val Varaita.

L’uomo stava partecipando ad una escursione quando è stato visto scivolare e precipitare per diverse decine di metri in un tratto esposto dell’escursione. Subito soccorso, però, l’uomo è apparso subito in condizioni disperate e nemmeno l’intervento dell’elicottero di soccorso gli ha salvato la vita.

Valente era nato a Genova ma da tempo era residente a Cherasco e aveva ricoperto l’incarico di primario della Divisione chirurgica dell’ospedale Santo Spirito di Bra.