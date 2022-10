Spotorno (Savona) – Durante dei normali controlli effettuati nella serata di ieri, la compagnia dei carabinieri di Savona ha fermato e arrestato un uomo di 32 anni che viaggiava a bordo della sua moto con 7 dosi di cocaina confezionate in un involucro.

Il trentaduenne, che ha provato a disfarsi della sostanza stupefacente durante il controllo, è stato trovato in possesso anche di circa 400 euro in banconote di vari tagli. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione di sostante stupefacenti ai fini di spaccio e verrà giudicato per direttissima.