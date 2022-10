Chiavari – Dovrà pagare 800 euro al Comune per risarcire i danni provocati ad un lampione la donna vittima, alcuni mesi fa, di un incidente stradale. La donna era alla guida del suo veicolo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un lampione. Nell’impatto il palo era stato danneggiato e la polizia stradale aveva identificato la responsabile oltre a ricostruire la dinamica dell’incidente.

A distanza di alcuni mesi la donna si è sentita chiamata in causa per il risarcimento del danno ed ha concordato il pagamento della somma di 800 euro.