La Spezia – Una raffica di controlli sulle strade con il tele-laser per sanzionare chi corre troppo. Ad annunciarla lo stesso Comune di La Spezia a fronte delle esigenze di sicurezza emerse nella viabilità cittadina.

Il Comando di Polizia Locale, a partire dalla settimana prossima, farà scattare un nuovo piano di controlli per contrastare le velocità pericolose, soprattutto dei veicoli a due ruote nelle principali vie cittadine.

Diverse anche le segnalazioni ricevute, oltre a quelle inviate da tantissimi utenti della strada, anche quelle dei residenti lungo le arterie principali e di altri Uffici Pubblici del territorio, soprattutto al riguardo dei tratti stradali di viale Italia e via Sarzana, in considerazione del traffico anche pedonale che vi si svolge, ma non sono mancate richieste di intervento anche in strade meno trafficate, quali via M. Rossi, via Lunigiana, via delle 5 Terre e via Monfalcone.

Anche il verificarsi di alcuni incidenti stradali, dai risvolti in qualche caso perfino grave, ha contribuito a maturare la decisione di potenziare i controlli sul rispetto dei limiti di velocità in ambito urbano.

Le attività di controllo della Polizia Locale, con l’utilizzo della strumentazione di rilevazione telelaser, saranno concentrate per lo più nel pomeriggio e lungo gli itinerari per i quali maggiori sono state le proteste degli automobilisti.

Le attività di rilevazione della velocità avverranno nel pieno rispetto delle norme di settore, con le pattuglie ben visibili sulla strada ed il presegnalamento della postazione attraverso la cartellonistica mobile in dotazione.

Lo scopo delle attività non è quello di “fare cassa”, bensì di indurre i conducenti dei veicoli al rispetto delle regole sulla circolazione stradale, per la sicurezza di tutti.

Coloro che non rispetteranno i limiti di velocità rischieranno fino a 845 euro di sanzione, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente di guida fino a 6 mesi, senza avvalersi della possibilità di non dichiarare chi si trovava alla guida del veicolo poiché tutti i veicoli saranno immediatamente fermati ed il conducente subito identificato.