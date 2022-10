Genova – Nel corso della serata di sabato 8 ottobre si è verificato un incidente sul lavoro in via Sardorella nell’impianto Amiu del quartiere genovese di Bolzaneto. Secondo le ricostruzioni, un uomo di 50 anni sarebbe rimasto con il braccio incastrato all’interno di una macchina usata per pressare i rifiuti.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’automedica del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale Galliera in codice giallo, quindi fortunatamente non in gravi condizioni. Inoltre, sul luogo dell’incidente è arrivata anche una pattuglia della polizia che ha sequestrato la pressa utilizzata dal cinquantenne.