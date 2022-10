Genova – Inizia male la mattinata per il traffico sulle autostrade attorno al capoluogo ligure. Coda viene segnalata sull’Autostrada A12 genova Livorno all’allacciamento con la A7 genova Milano in direzione Bolzaneto per traffico intenso.

Coda in uscita, sulla A7 Genova Milano per traffico intenso.

Ancora code e rallentamenti sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Genova Pegli e l’allacciamento della A10 con la A7 in direzione Genova centro.

Coda, sempre sulla A10 Genova Ventimiglia anche tra Genova Prà e l’allacciamento con la A26 Voltri Gravellona Toce per lavori.

E sulla A26 Voltri Gravellona Toce tra Voltri e Masone, in direzione nord, sempre a causa di cantieri.

Nelle prossime ore non è escluso un nuovo blocco dei lavoratori Ansaldo Energia al casello autostradale di Genova Ovest