Notte di controlli da parte dei Carabinieri in tutta la provincia. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona, come già avvenuto lo scorso fine settimana, anche nella decorsa notte ha disposto controlli rafforzati del territorio in tutta la provincia, col fine di contrastare le forme delinquenziali connesse con l’abuso di bevande alcooliche, la detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e i reati predatori in genere, nonché garantire il rispetto delle normative inerenti gli esercizi commerciali e la sicurezza stradale.

Il servizio, che ha visto l’impiego di 40 militari e 20 mezzi delle quattro Compagnie insistenti nella Provincia, ha portato a controllare un centinaio di veicoli e 191 persone, alla contestazione di 7 infrazioni al codice della strada con contestuale ritiro di 2 patenti di guida per guida in stato di ebbrezza alcolica, nonché alla denuncia dei titolari alla locale Autorità Giudiziaria, uno dei quali trovato anche in possesso di un pugnale, contestualmente sottoposto a sequestro.

Le attività di prevenzione e contrasto di reati contro il patrimonio e legati alla compravendita di sostanze stupefacenti hanno portato alla denuncia di una persona per detenzione di sostanze stupefacenti e al sequestro di due piante di marijuana, nonché 17 rami in essiccazione, 37 grammi della medesima sostanza già confezionata e 2 grammi di hashish pronte per lo spaccio.

Un soggetto è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di una modesta quantità di Hashish.

Significativo il supporto di personale del N.A.S. Carabinieri di Genova, che ha eseguito specifici controlli in 4 esercizi pubblici, constatando varie violazioni amministrative per un importo complessivo di 5000 euro, per irregolarità nei requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare. In particolare, in un’attività di somministrazione alimenti di Albissola Marina sono state contestate 2 irregolarità per mancanza di requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare; un bar-ristorante di Varazze è stato segnalato all’ASL2 per irregolarità gestionali, mentre in un ristorante di Albisola Superiore è elevata sanzione per omessa attuazione delle procedure di autocontrollo HACCP.

Le attività odierne vanno ad aggiungersi ai tre stranieri denunciati ieri ad Albenga per furto in un supermercato e una persona denunciata, con relativo ritiro di patente, responsabile di un incidente autonomo e risultata positiva all’alcool test.

“I controlli del fine settimana operati dai reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona hanno, tra l’altro, messo in luce come sia ancora diffusa l’incuranza dimostrata da coloro che si mettono alla guida sotto l’effetto delle bevande alcooliche, determinando situazioni di pericolo per loro stessi e per la collettività. La normativa di settore unitamente alle buone abitudini da osservare prima di porsi alla guida dei mezzi continueranno ad essere oggetto delle campagne di informazione da parte dell’Arma anche negli Istituti scolastici”