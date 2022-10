La Spezia – Oltre 150 sanzioni per i “furbetti della spazzatura”. Prosegue con ottimi risultati la campagna di controlli effettuata dalla polizia locale per sanzionare l’irregolare conferimento dei rifiuti urbani.

Ben 150 persone multate tra lo scorso mese di settembre e la prima metà di ottobre.

Oltre al monitoraggio effettuato tramite la visione dei filmati delle videocamere di sorveglianza e delle foto-trappole installate in alcuni punti critici della città, sono stati svolti servizi di appostamento di agenti in borghese nelle adiacenze delle isole zonali e nelle aree ove più frequentemente si rilevavano abbandoni, anche su input delle segnalazioni effettuate dai cittadini.

“Un aspetto, quest’ultimo, molto importante- sottolinea l’assessore alla sicurezza e alla polizia locale Giulio Guerri– in quanto l’efficienza con la quale il nostro Corpo di Polizia Locale sta svolgendo il servizio di contrasto all’abbandono dei rifiuti, è un risultato che si riscontra anche laddove ancora non vi sono telecamere (strumento, che comunque, stiamo fortemente implementando). E questo grazie all’incontro fra l’impegno di vigilanza diretta sul territorio da parte dei nostri agenti e la proficua collaborazione di tanti cittadini che, con grande senso civico, sempre più spesso ci contattano per fornire indicazioni precise e dettagliate, su cui prontamente il nostro Nucleo interviene “.

Le sanzioni vanno dai 300 euro per ciascuna delle utenze domestiche ai 400,00 euro per le utenze non domestiche. Gli operatori del Decoro sono riusciti ad identificare anche alcuni “abbandonatori seriali”, i cui comportamenti scorretti sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza o accertati mediante approfondimenti successivi. In particolare è stato individuato e sanzionato un uomo che, con costanza ed approfittando del favore delle tenebre, era solito scaricare dal proprio veicolo rifiuti di ogni genere in un’area adiacente alla carreggiata di via del Camposanto. Analogamente è stato individuato, a seguito di segnalazione di cittadini e dopo ripetuti appostamenti, un altro soggetto che con puntualità, invece di conferire regolarmente i rifiuti presso la vicina isola zonale, preferiva abbandonare il sacco dei propri rifiuti domestici ai piedi di una “campana” del vetro ubicata a Rebocco, in via Monfalcone. Gli agenti sono risaliti anche ad un panificatore che, pressoché quotidianamente alle ore 4 del mattino a bordo dell’autovettura intestata alla ditta, si recava alle isole zonali presenti in via Bologna ed in via Lunigiana, nelle adiacenze delle quali con noncuranza abbandonava alcuni sacchi di rifiuti.