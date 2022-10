Genova – Aiutare aiutare i cittadini nella gestione delle loro pratiche online, dalla registrazione e all’accesso alle piattaforme di ricerca di lavoro fino all’attivazione e al supporto per l’utilizzo dello Spid, passando dal fascicolo del cittadino e arrivando addirittura al supporto per poter utilizzare le funzioni base dei propri smartphone. A Genova arrivano i centri di assistenza digitale di Startappe gestiti dall’impresa sociale La Cruna.

Il progetto finanziato all’interno del Piano Integrato-Caruggi rivolto ai giovani e adulti in situazioni di fragilità con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel centro storico.

La Cruna, nata nel 1997, offre assistenza digitale ai cittadini per combattere il così detto digital divide, ovvero quel gap tecnologico che rischia sempre di più di trasformarsi in un social divide e di diventare un mezzo di esclusione sociale, tagliando fuori i cittadini non digitalizzati dalla vita pubblica, sociale e, in alcuni casi, anche sanitaria.

«L’abbattimento del digital divide – afferma l’assessore alle Politiche Sociali Lorenza Rosso – è un preciso impegno che la nostra amministrazione intende portare avanti con ogni strumento, in particolare per le fasce più deboli e fragili. Con la smaterializzazione di molti documenti, il digital divide rischia di escludere ampie fette della popolazione anche dalle più banali pratiche burocratiche, che siano prenotare una visita medica oppure rinnovare la carta di identità. Per questo, iniziative come quelle de La Cruna assumono particolare importanza per fare sì che la tecnologia e l’informatizzazione siano una vera opportunità per tutti e non solo per pochi. E sono particolarmente orgogliosa del fatto che La Cruna abbia deciso di attivare a breve due nuovi centri di assistenza digitale di cui uno sarà esclusivamente dedicato alle persone con sordità con le quali gli operatori potranno interagire tramite chat, videochiamata in Lis o tramite controllo remoto. E la stessa cosa per gli anziani, che avranno un loro spazio ai Giardini Baltimora».

Per accedere gratuitamente all’assistenza digitale è necessario prendere appuntamento telefonico alla mail digital@lacruna.com.

Al momento il servizio è attivo il martedì dalle 12.30 alle 17 in via di Posta vecchia 10r o il giovedì dalle 9 alle 14.30 in via di Santa Maria di Castello 29-33.