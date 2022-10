Genova – Ancora disagi per i residenti e momenti di tensione, ieri sera, nella zona di Marassi per la partita di calcio Sampdoria – Ascoli, valida per la Coppa Italia.

Al termine dell’incontro uno dei pullman dei tifosi marchigiani è stato preso di mira dal lancio di pietre e bottiglie che hanno mandato in frantumi i vetri posteriori del mezzo.

Momenti di tensione che hanno fatto scattare l’apparato di sicurezza che ha scortato il pullman sino all’ingresso dell’autostrada.

Gli oggetti lanciati hanno provocato danni anche alle auto di passaggio e in sosta e ancora una volta il quartiere di Marassi paga un prezzo al “divertimento” di una parte della città.

Disagi che si ripetono ad ogni incontro di calcio disputato nello stadio di Marassi dove si gioca anche diverse volte alla settimana, moltiplicando il peso delle servitù di uno “spettacolo” che potrebbe tranquillamente svolgersi altrove, in zone più sicure e gestibili sotto il profilo dell’ordine pubblico e lontane dalle abitazioni di chi vorrebbe poter vivere senza le preoccupazioni portate dallo stadio.

Per l’incontro di calcio, come in ogni occasione, scattano divieti di sosta che costringono i residenti a spostare le auto in una zona già gravemente sottodotata di posteggi, vengono chiuse vie e strade con pesanti paratie metalliche e il traffico viene deviato per motivi di ordine pubblico.

Un peso che grava interamente su un quartiere e cresce la protesta di chi vorrebbe che le Istituzioni valutassero l’ipotesi di un trasferimento invece di pensare di investire su una struttura “fuori dal tempo”.