Sarzana (La Spezia) – Sale operatorie dell’ospedale San Bartolomeo bloccate per giorni a causa del gesto di una persona che ha svuotato gli estintori riempiendo di polveri le camere che devono essere asettiche. Misterioso episodio, nella notte, nel nosocomio di Sarzana dove un paziente ricoverato per problemi cardiaci è fuggito dal bagno del proprio reparto per recarsi in quello dove si eseguono gli interventi chirurgici e qui, per motivi che sono al momento sconosciuti, ha aperto gli estintori anti incendio riversando polveri pericolose nelle sale dove dovevano essere operati questa mattina ben 15 pazienti.

L’ospedale è stato costretto ad annullare gli interventi e a riprogrammarli con pesanti disagi per pazienti e dottori.

L’uomo è stato poi rintracciato e trasferito all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia mentre la Asl 5 sta riprogrammando gli interventi disponendo le operazioni di pulizia e bonifica.