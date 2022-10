Genova – Forse un malore o l’asfalto reso viscido dalla pioggia all’origine del ribaltamento di un’auto, la scorsa notte, alle 1.30 circa, in corso Europa, all’altezza del pronto soccorso di San Martino.

La vettura ha finito la sua corsa sul tetto dopo aver impattato contro la pensilina del bus. La conducente è rimasta appesa alle cinture di sicurezza ed i Vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, hanno provveduto a tagliare le cinture e far scivolare la persona sulla barella, per il successivo traporto in ambulanza all’ospedale per accertamenti.

Nel tratto è in funzione il tutor che controlla le auto di passaggio sanzionando eventuali eccessi di velocità.

Sul posto la polizia locale per la gestione del traffico e gli accertamenti