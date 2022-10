Savona – Il Centro Ictus dell’ospedale San Paolo di Savona aprirà ufficialmente il 2 novembre. La data è stata comunicata da Asl 2 dopo le necessarie verifiche.

“È stata chiara da subito la volontà di questa Giunta di voler aprire il centro ictus – dichiarano il Presidente Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – Con la contrazione del covid e l’assunzione di nuovi infermieri lo scenario è migliorato e ciò consente dunque la sua prossima attivazione come previsto dai nostri piani”.

“Al mio arrivo questo lunedì 17 ottobre presso la Neurologia di Savona – aggiunge il Direttore della Struttura Complessa Neurologia P.O. Levante e Responsabile del Centro Ictus Savona Cinzia Finocchi – ho concordato con la direzione aziendale un breve periodo di tempo per verificare la operatività di tutti gli aspetti tecnici, gli strumenti e le procedure necessarie per la tanto attesa apertura del Centro Ictus. I letti monitorati sono già in uso e la guardia neurologica, sette giorni su sette 24 ore su 24, è attiva dal 17 ottobre. Un’adeguata presa in carico assistenziale, l’appropriatezza terapeutica e la sicurezza di questi pazienti presso il San Paolo sono già assicurate. Con il completamento della équipe infermieristica saremo pienamente operativi e quindi in grado di procedere ufficialmente all’apertura del Centro Ictus dal 2 novembre”.