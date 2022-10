Genova – Eclissi parziale di sole, questa mattina, anche in Liguria e tempo permettendo, a partire dalle 11,20 il fenomeno sarà visibile.

L’Osservatorio Astronomico del Righi organizza un’apertura pubblica straordinaria dell’Osservatorio con prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-eclissi-parziale-di-sole-in-osservatorio-447785026067

Ci saranno tre turni di visita tra i quali scegliere per l’osservazione del fenomeno: il primo con inizio alle 11.10 e termine alle 11.40, il secondo con inizio alle ore 11.50 e termine alle 12.20 e il terzo con inizio alle 12.30 e termine alle 13.00

La Luna inizierà a occultare il Sole alle ore 11.20, il massimo dell’eclissi si avrà alle ore 12.15 circa quando il 25% del disco solare verrà coperto dal nostro satellite naturale e l’eclissi avrà fine alle ore 13.10

Osservare direttamente il Sole è molto pericoloso per la vista, in particolare durante un’eclissi parziale di Sole.

L’osservazione avverrà quindi tramite strumenti dotati di appositi filtri schermanti oppure in proiezione, senza pericoli per la vista.

La visita, della durata di circa 30 minuti, sarà composta da un pacchetto unico articolato su due diverse attività:

– 1) OSSERVAZIONE DEL SOLE E DELL’ECLISSI DALLA CUPOLA DELL’OSSERVATORIO: tramite il telescopio principale dell’Osservatorio munito di filtro H-alpha per l’osservazione delle protuberanze solari

– 2) OSSERVAZIONE DEL SOLE DAL GIARDINO: dal Giardino dell’Osservatorio osserviamo il fenomeno in proiezione e in luce bianca tramite gli opportuni occhialini solari.

Le attività sono prenotabili solo in blocco tramite la piattaforma “Eventbrite”, adatta a supportare l’organizzazione di eventi, al link precedentemente indicato.

Dato che le attività sono due, complessivamente la capienza sarà di 24 persone per ogni turno, divise in due gruppi da 12 persone che svolgeranno le attività in parallelo.

Gli interessati a prenotare uno o più posti (max 10 per utente) dovranno:

– collegarsi al link indicato precedentemente

– registrarsi sulla piattaforma Eventbrite

– prenotare i posti desiderati nel turno prescelto

– pagare anticipatamente tramite carta di credito o PayPal.

– presentarsi in Osservatorio circa 10 minuti prima del turno prescelto

Per evitare assembramenti questa sarà l’unica modalità possibile per le aperture pubbliche. Il contributo richiesto è pari a 5 € per ogni fascia di età maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Chi fosse sprovvisto di occhialini per eclissi o li avesse dimenticati potrà acquistarne un paio in Osservatorio al prezzo speciale di 4 €. Sarà comunque a disposizione uno speciale visore che consentirà, a turno, l’osservazione del fenomeno in luce bianca.