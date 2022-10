Genova – Coltivava marijuana in un appartamento dell’elegante quartiere di Carignano.

E’ stato il forte odore a tradire il coltivatore di cannabis che aveva trasformato la sua abitazione in una serra per coltivare le infiorescenze di altissima qualità.

Scoperta, questo pomeriggio, nel quartiere di Carignano, dagli agenti del Gocs-Gruppo operativo contrasto stupefacenti nel Nucleo del Centro Storico della Polizia Locale, una coltivazione di marijuana all’interno di un appartamento.

A fare scattare l’allarme degli agenti è stata la segnalazione di forte odore di cannabis sulla strada limitrofa.

I sei agenti del Gogs intervenuti, con l’ausilio dell’unità cinofila con l’agente Nanouk, il cane antidroga del corpo della Polizia locale, hanno identificato l’appartamento, da cui proveniva l’odore, dove è stata scoperta una vera e propria coltivazione professionale con serre, aeratori, luci, igrometri, termometri e materiale da coltivazione. Presenti nell’appartamento 17 piante di marijuana, di cui 8 in piena infiorescenza e dell’altezza media di 1 metro e 60 centimetri.

«Grazie alla segnalazione di un cittadino – spiega l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino – è stato possibile ritrovare un vero e proprio laboratorio che probabilmente serviva a rifornire piccoli spacciatori e quindi ad alimentare un circuito di microcriminalità nel quartiere. L’azione della Polizia Locale, con la collaborazione dei cittadini e di concerto con le altre forze dell’ordine, è fondamentale per prevenire fenomeno di spaccio e quindi di degrado sociale nei nostri quartieri».

Il residente nell’appartamento è stato rintracciato e arrestato.