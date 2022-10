Genova – Lo hanno trovato ormai morto nella sua abitazione, tra Marassi e San Fruttuoso, ucciso molto probabilmente da un malore. Così è morto Safet Altic, 48 anni, coinvolto nel traffico di droga e coinvolto, nel 2011 nelle indagini sul calcioscommesse a Genova.

L’uomo, di origini bosniache, era considerato dalle forze dell’ordine un esponente di spicco della malavita organizzata e da tempo era agli arresti domiciliari con l’affidamento in prova.

E proprio nell’appartamento dove viveva è stato trovato ormai cadavere dopo che un amico che non riusciva a mettersi in contatto con lui ha dato l’allarme.

Il corpo è stato trasferito in obitorio e quasi certamente verrà disposta l’autopsia per stabilire le cause del decesso.