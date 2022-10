Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del giovane motociclista coinvolto questa mattina in un incidente stradale sulla A10 Genova Ventimiglia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7,30 con pesanti ripercussioni sul tratto tra Genova Pegli a Genova Ovest che sono culminati con 9 chilometri di coda tra Arenzano e Genova in direzione del capoluogo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e della polizia stradale.

Trasferito in ospedale il motociclista sono iniziate le operazioni di bonifica per riaprire il tratto bloccato a lungo.

Pesanti le ripercussioni su tutta la rete autostradale attorno al capoluogo ligure e sulla viabilità ordinaria.

aggiornamento delle 11

A7 – GENOVA BOLZANETO – BUSALLA – Coda (Dal Km 125.8 – Direzione: Milano)

Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

Autostrada A26 GE. VOLTRI-GRAVELL. TOCE

OVADA – MASONE – Coda per lavori (Dal Km 29.9 – Direzione: Genova Voltri)

VOLTRI – MASONE – Coda (Dal Km 0 – Direzione: Gravellona Toce)

Coda di 5 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

27 ottobre 2022, 11:00