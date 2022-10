Pieve Ligure (Genova) – Un gravissimo incidente si è verificato nelle prime ore del pomeriggio odierno lungo la statale Aurelia. Secondo le prime informazioni, a seguito di un violento schianto contro l’asfalto, avrebbe perso la vita una donna di circa 50 anni, la cui identità non è ancora nota. Alcune pattuglie delle forze dell’ordine e i sanitari del 118 hanno provato a prestare soccorso alla cinquantenne, per la quale però non c’è stato niente da fare.

Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro stradare, anche se al momento sembra che non siano rimasti coinvolti altri veicoli e che la donna, forse a causa di un malore, avrebbe perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava.