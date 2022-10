La leggenda del Rock Jerry Lee Lewis è morto a 87 anni nella sua casa di Menphis, nel Tennessee dove si era riirato da tempo.

Suoi brani indimenticabili come “Great Balls of Fire” e pezzi leggendari del Rock delle origini.

Nato da una famiglia poverissima, Jerry Lee Lewis ricordava spesso che i genitori si erano ipotecati la casa per potergli acquistare il primo pianoforte che suonava come un’estensione del proprio corpo.

Malato da tempo, Lewis era già stato dato per “morto” da diverse testate di Gossip americane ma ogni volta avevano dovuto smentire la circostanza.