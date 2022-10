Celle Ligure (Savona) – Incendio all’alba, in via Mellini, dove una baracca ha preso fuoco per cause ancora da accertare e le fiamme si sono estese anche ad alcuni alberi nelle vicinanze provocando grande allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme dopo aver accertato che nella baracca non fosse rimasto imprigionato qualcuno.

Spento il rogo sono iniziate le indagini per risalire alle cause dell’incendio e ad eventuali responsabilità.

Al momento non viene escluso il gesto di un piromane.