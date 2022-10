Cogoleto (Genova) – I carabinieri della compagnia di Arenzano hanno arrestato un trentenne che stava rubando delle bottiglie di alcolici all’interno di un locale.

L’uomo, colto in flagrante, aveva appena forzato la porta d’ingresso del bar e, una volta perquisito, è stato trovato in possesso anche di una carta di credito il cui smarrimento era stato denunciato da una donna nel comune di Lissone, in Lombardia.

Finito in manette, il trentenne sarà processato nei prossimi giorni per via direttissima.