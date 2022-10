Calano i test effettuati nel fine settimana e cala il numero dei nuovi casi di contagio scoperti in Liguria. A registrarlo il bollettino sanitario diffuso quotidianamente da Regioen Liguria con dati Alisa.

Con appena 3.641 tamponi, 642 molecolari e 2.999 test antigenici, effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone sono emersi 446 casi di contagio. Il tasso di positività è al 12,2%.

Fortunatamente non si sono registrati decessi e il numero di persone guarite è 884.

I positivi sono 12.173, 438 in meno rispetto al giorno precedente.

Le persone ricoverate in ospedale per covid sono i sono 251, una in più rispetto al giorno precedente e 7 sono le persone ricoverate nei reparto di Terapia intensiva dove vengono seguiti i casi più gravi.

Da segnalare due bambini ricoverati all’ospedale Gaslini.

In isolamento domiciliare ci sono 7461 persone, 731 in meno.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio, suddivisi per provincia:

Genova 190

La Spezia 80

Imperia 64

Savona 60

Chiavari e Tigullio 52