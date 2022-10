Sanremo (Imperia) – Ha fatto appena in tempo a coprire la figlia di appena 2 anni con il proprio corpo ed è stata colpita da una pioggia di calcinacci. E’ successo questa mattina ad una donna di 45 anni che si trovava per strada con la figlioletta. Passando vicino al cantiere nei pressi della vecchia stazione è stata investita da una pioggia di detriti caduti probabilmente dal cantiere stesso.

Fortunatamente la donna si è accorta che stava accadendo qualcosa e si è istintivamente gettata sulla piccola coprendola con il proprio corpo che ha fatto da scudo ma ha riportato ferite più gravi perchè impossibilitata a difendersi.

Fortunatamente non si sono state conseguenze pesanti ma la donna è stata ricoverata sotto choc in ospedale per accertamenti e la piccola è terrorizzata per quanto avvenuto.

Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso e le auto di carabinieri e polizia municipale che stanno indagando su quanto avvenuto.