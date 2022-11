Genova – Un incontro interattivo con rappresentanti della piattaforma e creator per condividere esperienze e approfondimenti su TikTok. Ad organizzarlo per i ragazzi il Salone Orientamenti per la giornata del 16 novembre, dalle 11 alle 13.

Come tutti i social network anche TikTok è uno strumento: conoscerlo e sapere qual è il proprio ruolo dentro il suo flusso di contenuti aiuta a viverlo in modo consapevole e sicuro.

Durante l’incontro gli studenti potranno esplorare la piattaforma e imparare come funziona la proposta dei video, come vengono realizzati e quali sono le attenzioni necessarie a tutelare privacy e sicurezza.

Sarà inoltre presentata l’esperienza di PCTO che alcuni studenti liguri hanno vissuto collaborando con la redazione social della Regione, e verrà lanciato il concorso l’edizione 2022/23.

Nel corso dell’incontro si parlerà di come funziona l’algoritmo, quanto lavoro ci può essere dietro la creazione di un video e perché un contenuto provoca più emozioni di un altro.

TikTok, secondo gli organizzatori dell’evento può essere educativo e può essere usato non solo per ampliare le proprie conoscenze in più campi e settori con diversi canali educativi, e sarà possibile conoscere meglio il funzionamento della piattaforma e tutto il lavoro che sta dietro alla creazione dei video (editing, filtri, effetti) che può trasformarsi in una conoscenza utile nel mondo del lavoro.

All’incontro si parlerà anche di privacy e gli organizzatori mostreranno agli studenti quali sono le competenze che si possono usare per interpretare e comprendere i messaggi dei video per agire sempre in modo consapevole.

Durante l’incontro saranno presentati i risultati dell’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro dello scorso anno: i vincitori del primo concorso per i giovani tiktoker liguri che hanno potuto lavorare insieme alla redazione social della Regione Liguria. Qui hanno imparato a creare piani editoriali e prendere confidenza con indicazioni e norme come quella sul copyright. Allo stesso tempo hanno potuto dare il loro inestimabile contributo di fruitori per creare video di alto impatto.

Il concorso e l’esperienza formativa saranno replicate quest’anno.