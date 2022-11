Genova – Nuovi incontri con cittadini e commercianti per valutare “aggiustamenti” ma il Comune non torna indietro sulla ZTL di Nervi.

Ad annunciarlo in consiglio comunale lo stesso assessore Matteo Campora rispondendo alle domande presentate dall’opposizione che ha raccolto le denunce di residenti e commercianti che manifestano disappunto per la chiusura del Comune e del Municipio nonostante le evidenze.

Durante la seduta del consiglio comunale è stato chiarito che presto scatterà un progetto di riqualificazione urbana dell’area di via Oberdan a Nervi, con un nuovo arredo urbano che renda la strada più bella e appetibile per i pedoni, sulla scorta delle esperienze di via Sestri e di via San Lorenzo ma nessun passo indietro sulla ZTL.

«Incontreremo i commercianti e i residenti e ascolteremo pareri e proposte, ma non torneremo all’opzione zero – ha spiegato Campora – lo ZTL non verrà abolito perché questo riporterebbe il traffico in via Oberdan».