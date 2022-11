Savona – La terra è tornata a tremare in Liguria. Una nuova scossa di magnitudo 3.3 è stata avvertita distintamente questo pomeriggio, intorno alle 16,20, nella zona del savonese e in alcune zone di Genova. S

L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha calcolato l’epicentro della scossa in mare, al largo di Savona.

Si tratta dell’ennesima scossa di terremoto in una regione erroneamente considerata sicura sotto il punto di vista della sismicità.