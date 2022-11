Campomorone (Genova) – Traffico a rischio code e rallentamenti, nella zona, per i lavori urgenti avviati in via Campomorone, presso il civico 76. L’intervento proseguirà anche nei giorni 10 e 11 novembre.

I lavori interesseranno la fascia oraria 9-15 e richiederanno l’istituzione di un senso unico alternato, con movieri.

Probabili ripercussioni sulla viabilità di fondovalle