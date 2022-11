Borzonasca (Genova) – Intorno alle ore 10 di questa mattina un grave incidente si è verificato lungo il passo del Bocco, in località Montemoggio, quando una macchina è uscita di strada, ribaltandosi e finendo in un dirupo. Dei due passeggeri che viaggiavano all’interno della vettura, uno è uscito in maniera autonoma, mentre l’altro è rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e anche l’elisoccorso Drago, il quale ha trasportato con urgenza all’ospedale San Martino il ferito più grave – il conducente della macchina – che è stato anche intubato.

L’altra persona, invece, è stata portata all’ospedale in codice giallo. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.