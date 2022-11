Orco Feglino (Savona) – Due cacciatori feriti in modo grave da cinghiali durante una battuta di caccia. E’ successo nei boschi della zona di Orco Feglino dove sono riprese, dopo lo sciopero della caccia dei giorni scorsi, le battute al cinghiale.

I due uomini sono stati feriti a poche ore l’uno dall’altro ma sempre nella stessa zona.

Il primo è stato assalito nella zona di San Filippo, intorno alle 13, e l’animale lo ha colpito più volte con le sue zanne affilatissime provocando terribili ferite alle gambe ed una copiosa emorragia che avrebbe potuto ucciderlo.

Un compagno di battuta di caccia ha chiamato subito il 118 cercando poi di rallentare la perdita di sangue e solo grazie al suo sangue freddo il cacciatore ha delle chance di sopravvivere.

Il ferimento è avvenuto in una zona molto impervia e i soccorsi hanno faticato a raggiungerli e a prestare aiuto.

E’ stato anche allertato l’elicottero Grifo del 118 ma a causa delle condizioni meteo avverse il cacciatore ferito è stato trasportato prima a piedi e poi in ambulanza sino al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Poche ore dopo, sempre nella stessa zona, anche un altro cacciatore della squadra del primo è stato colpito da un altro cinghiale che lo ha ferito con le zanne.

Anche in questo caso è stato chiamato il 118 ma per il secondo cacciatore la situazione era decisamente meno grave.

Anche lui, però, è finito in ospedale e non dimenticherà facilmente questa giornata di caccia.