Genova – Intorno alle 7:30 di questa mattina un incidente che ha coinvolto un pedone si è verificato in via Albaro. Secondo le ultime informazioni, una donna di circa settant’anni sarebbe stata investita da un mezzo e sarebbe stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino.

Oltre all’automedica e all’ambulanza del 118, sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i quali avranno il compito di chiarire il prima possibile la dinamica del sinistro stradale.