Genova – Sciopero con corteo sino a piazza De Ferrari, dove si terrà un presidio di protesta, per domani mercoledì 16 novembre dalle 7,00 alle 20,00, per i lavoratori dell’Ospedale Galliera indetto da Fp Cgil e Uil Fpl Genova.

Lo sciopero prevede anche un corteo e un presidio in piazza De Ferrari.

Il concentramento per la manifestazione è previsto per le ore 9,00 nel parcheggio interno al Galliera, mentre il corteo lascerà l’ospedale per proseguire in via Corsica, via Bixio e via Fieschi fino a raggiungere piazza De Ferrari.

Le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dello sciopero: il perdurare delle condizioni di disagio per la cronica carenza di personale, doppi turni, rinuncia ai riposi e alle ferie, ricorso eccessivo allo straordinario, grande incremento dei carichi di lavoro, sovraffollamento e stazionamento prolungato dei pazienti in barella al pronto soccorso. Tutte circostanze che, inevitabilmente, determinano un aumento inaccettabile del rischio professionale a cui è sottoposto il personale.

Situazione drammatica che, tuttavia. viene, peggiorata dalla ulteriore perdita di professionisti e operatori a seguito dello scorrimento della graduatoria per Infermieri e oss di Alisa che decidono di abbandonare il Galliera e per la mancanza dei riconoscimenti economici previsti dalla normativa proprio per la carenza di persona.