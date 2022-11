Genova e Imperia – Venerdì 18 novembre gli studenti delle due città liguri scenderanno in piazza per protestare contro il nuovo Governo Meloni.

Scenderemo in piazza per la giustizia sociale e climatica, per i diritti civili, per le carriere alias, per una vera edilizia scolastica, per un piano di trasporti gratuito e di qualità. Scenderemo in piazza per il diritto allo studio”, quanto affermato dalla Rete degli Studenti Medi Genova.