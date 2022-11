“Reintegrare i medici no vax senza alcuna limitazione è una scelta sbagliata e contraddittoria e significa andare contro a quella stessa scienza che grazie ai vaccini ha portato il Paese fuori dall’emergenza pandemica”.

E’ la posizione espressa questa mattina, in consiglio regionale della Liguria, dal capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi intervenendo sulla mancata presa di posizione della Giunta regionale sul reintegro dei medici No Vax nel sistema sanitario della Liguria.

“La mancata presa di posizione della Giunta rispetto al reinserimento dei medici che non si sono vaccinati è una misura contraddittoria rispetto quella strada tracciata fin qui – ha spiegato Garibaldi – che ha visto nella scienza il suo punto di riferimento. Lasciare le Asl libere di scegliere come e dove collocare il personale che non si è voluto vaccinare mi sembra una scelta sbagliata, perché significa reintegrare anche personale che non crede nella scienza. Quella stessa scienza che grazie ai vaccini ha portato il Paese fuori dall’emergenza pandemica”.

“D’altronde, che sia una scelta politica quella di dire ‘abbiamo scherzato’ sulle vaccinazioni, è evidente da quanto dichiara il Sottosegretario alla salute Marcello Gemmato di Fratelli D’Italia, che ieri ha detto che non ci sono prove che i vaccini abbiano funzionato: ormai la linea in merito è chiara, ma ci saremmo aspettati un comportamento più attento da parte di una Giunta che in questi anni è sempre stata dalla parte della scienza e non da quelli degli sciamani”, conclude Garibaldi