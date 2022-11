Genova – Si chiama MET26 ed è il primo abbonamento AMT valido su tutta la rete dell’area metropolitana di Genova. Pensato per una clientela giovane, under 26, il nuovo abbonamento annuale, sperimentale e acquistabile fino al 30 giugno 2023, costa 300 euro e consente di viaggiare sull’intera rete AMT, comprese Navebus e Ferrovia Genova Casella (Volabus escluso).

Dare sempre maggiore consapevolezza alla clientela della presenza di AMT sul territorio, una realtà che abbraccia non solo l’ambito urbano ma anche tutta l’area metropolitana di Genova, e avvicinare i giovani all’utilizzo del trasporto pubblico locale, continuando così a mantenerne la sostenibilità: questi i principali obiettivi che hanno portato al lancio del nuovo titolo di viaggio. Un abbonamento giovani che si contraddistingue, principalmente, per le sue caratteristiche di praticità e convenienza.

MET26 è prima di tutto un annuale dematerializzato, caratteristica che lo rende estremamente comodo e flessibile: può essere caricato direttamente sul proprio smartphone, così da averlo sempre con sé, oppure sulla card CityPass. In caso di prima emissione, è possibile scegliere il giorno di partenza dell’abbonamento entro 120 giorni dalla data di acquisto. In caso di rinnovo, la decorrenza sarà il giorno successivo alla scadenza dell’attuale titolo di viaggio. MET26 è inoltre vantaggioso e intermodale: consente un reale risparmio per l’utilizzo frequente del trasporto pubblico, su tutta la rete AMT, da Levanto a Varazze, passando per il capoluogo ligure e l’entroterra, cambiando mezzo con la massima semplicità.