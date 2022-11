Loano (Savona) – Un paio di notti fa si è verificato un furto all’interno di un negozio situato in via Ghilini, nel centro del comune in provincia di Savona. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, i ladri avrebbero sfondato il vetro nel locale con un sasso e, una volta entrati, avrebbero preso qualche decina di euro dalla cassa, oltre che diversi capi di abbigliamento.

Sul posto sono intervenute alcune volanti dei carabinieri, adesso impegnati a ricostruire la dinamica del furto e ad individuare i colpevoli, visionando anche le immagini di sorveglianza delle telecamere presenti nella zona.