Genova – Il Tar del Lazio blocca la cessione di quote di Autostrade per l’Italia allo Stato e il Comitato Ricordo delle Vittime del Ponte Morandi plaude e spera che anche il Consiglio di Stato e la Corte Europea blocchino l’operazione.

In una nota stampa Egle Possetti, portavoce del Comitato, esprime il parere dei familiari delle vittime del crollo del Ponte Morando del 14 agosto 2018.

“In queste settimane in cui il Processo per la tragedia del Ponte Morandi si appresta ad entrare nel vivo la nostra attenzione è puntata alla sentenza del Tar del Lazio che esprime parere negativo non definitivo sulla cessione di ASPI (Autostrade per l’Italia) a CDP (Cassa Depositi e Prestiti) e soci privati, su questa questione ci esprimiamo con forza da anni e con grande sdegno abbiamo sempre condannato l’operazione ritenendo questa cessione con remunerazione economica stellare ai vecchi azionisti uno schiaffo alle nostre vittime ed a tutti gli italiani.

Inoltre nelle pattuizioni i due soci privati avrebbero diritto di veto sulla gestione riducendo a mera formalita’ la maggioranza azionaria pubblica.

Su ricorso di alcune associazioni, la sentenza del TAR del Lazio mette in dubbio questa operazione e si appella alla Corte di Giustizia Europea per una sua valutazione, nel frattempo è partito un tentativo di fermare questa operazione da parte dell’Avvocatura di Stato.

Serviranno un po’ di mesi per capire come si esprimerà la corte europea ed il nostro Consiglio di Stato, se dovessero condannare l’operazione si dovrebbe ripartire da zero, con la restituzione dei fondi allo stato e quanto ne consegue.

Noi auspichiamo che la vergogna di questa operazione possa emergere e che le responsabilità di questa operazione siamo portate all’attenzione pubblica.

Vorremmo che di questa situazione si parlasse di più ed i cittadini fossero maggiormente informati.

Noi da anni ci battiamo contro questa cessione, gli elementi sono chiari e limpidi la punizione agli azionisti di ASPI è stata ricoprirli d’oro e come si evince dalla sentenza non definitiva del TAR ci sono ovviamente anche problemi legati all’affidamento diretto della concessione senza una gara.

Questa situazione è una vergogna, continuiamo a dirlo, siamo anche stati firmatari di un esposto in esame alla procura di Roma sulla gestione finanziaria della società, da più parti si levano grida in questo senso, attendiamo azioni concrete anche dal nuovo governo e da tutti i parlamentari che hanno a cuore la giustizia.

Non può esserci memoria senza giustizia, non può esserci ricordo senza rispetto, non può esserci equità senza le corrette azioni per scongiurare i crimini.

Siamo sempre qui e non possiamo dimenticare.

Possetti Egle

Presidente Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi