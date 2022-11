Correnti umide proveninenti da est portano ad un aumento della nuvolosità e precipitazioni anche a carattere nevoso sui rilievi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 29 novembre 2022

Cielo in prevalenza coperto, deboli precipitazioni in mare aperto potranno lambire la Riviera di Ponente; asciutto altrove, salvo deboli nevicate sul versante nord dell’appennino localmente anche a quote inferiori i 7-800 m; fenomeni un po’ più diffusi a ridosso delle Alpi Liguri / Marittime e verso il cuneese. In serata prime schiarite a levante.

Venti rafficati da nord/nord-est tra Genova e Capo Mele, ovest ligure e crinali appenninici soggetti, rinforzi a burrasca nel corso della giornata.

Mare agitato il settore ovest al largo; in prevalenza molto mosso altrove; stirato / mosso lungo la Riviera di Levante.

Temperature in calo nelle zone interne e sul settore centrale costa compresa, in aumento lungo le riviere.

Costa: min +8/14°C, max +9/16°C

Interno: min -2/+6°C, max +2/8°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 30 novembre 2022

Schiarite, salvo addensamenti insistenti sul versante nord dell’appennino e qualche velatura di passaggio. Tempo asciutto.

Ventilazione che rimane sostenuta fino al mattino dai quadranti nord-orientali, specie tra Genova e Capo Mele

Mare molto mosso il settore ovest, mosso altrove, poco mosso lungo la Riviera di Levante.

Temperature: in ripresa di qualche punto le massime sul settore centrale.

Tendenza per giovedì 1 dicembre 2022

Qualche velatura di passaggio ed una certa nuvolosità che tenderà a mantenersi sul versante nord dell’appennino.

Dalla sera intensificazione della copertura a levante