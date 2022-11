Ceriale (Savona) – Sarà chiuso per due giorni il complesso scolastico di via Magnone nel comune in provincia di Savona, dopo che si è rotto l’impianto di riscaldamento e, di conseguenza, tutte le aule sono rimaste al freddo.

All’interno dell’istituto, tra gli altri, sono presenti bambini dai 3 ai 14 anni. Questo è uno dei fattori che ha convinto il Sindaco Luigi Romano ad imporne la chiusura.