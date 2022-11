Genova – Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina, in via Scarsellini, nella zona del WTC di Sampierdarena.

I pompieri sono intervenuti per una segnalazione di una lastra metallica che si muoveva su una delle strutture presenti in loco e che minacciava di cadere sulle auto e sulle persone in transito.

Per questo motivo, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco e per la durata dell’intervento, è stato fermato il traffico nella strada.

Via Scarsellini è stata riaperta poco dopo le 9