Genova – Ultimo saluto, questa mattina, nella chiesa dei Santi Pietro e Bernardo, alla Foce, alla giornalista Laura Ferrero, collaboratrice del Settimanale Cattolico e presidente della sezione ligure dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana.

“Oggi piange anche il cielo” ha affermato Nicolò Anselmi, recentemente chiamato a ricoprire l’incarico di vescovo di Rimini, accogliendo le molte persone che hanno affollato le navate della chiesa per l’ultimo saluto alla giornalista morta per una terribile malattia all’età di 46 anni.

Canti, letture e orazioni hanno accompagnato la cerimonia, giunta, durante l’omelia di monsignor Anselmi ad un fragoroso applauso, tributo al grande impegno che Laura Ferrero aveva dedicato alla Chiesa attraverso la professione giornalistica.

Dopo il servizio funebre, personale di A.Se.F., l’azienda dei servizi funebri del Comune di Genova, ha trasferito il feretro a Piozzo, in provincia di Cuneo, dove è stato tumulato.