Albisola Superiore (Savona) – Pauroso incendio, questa mattina, poco prima dell’alba, nel dormitorio del santuario della Madonna della Pace. Le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare in un’ala del dormitorio per migranti e due persone sono rimaste ferite in modo grave.

Intorno alle 5 è scattato l’allarme e nel dormitorio si è diffuso un forte odore di bruciato e un denso fumo nero che rendeva l’aria irrespirabile.

Molti degli ospiti sono fuggiti evacuando i locali ma due giovani di 27 e 30 anni sono rimasti isolati in una stanza ed hanno aperto le finestre per cercare di fuggire.

Uno dei due si è lanciato nel vuoto compiendo un volo di diversi metri sino al terreno. Nell’impatto ha riportato gravi ferite.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno raggiunto la struttura che offre ospitalità alle persone in difficoltà ed agli stranieri immigrati e hanno messo in salvo l’altro giovane che è rimasto intossicato dal fumo.

I due sono stati trasferiti in codice rosso in ospedale.

Il rogo è stato spento e ora si indaga per accertare l’origine delle fiamme.