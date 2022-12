Chiavari – La polizia di Stato ha arrestato un 33enne in corso Montevideo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali.

L’uomo, ieri pomeriggio, in pieno centro di Chiavari ha iniziato a molestare i passanti i quali, notando sotto la sua giacca un oggetto simile ad una piccola mitragliatrice, hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza.

Al loro arrivo, i poliziotti del Commissariato Chiavari, dopo aver messo in sicurezza i cittadini hanno accertato che non si trattava di un’arma vera bensì di un oggetto composto da tubi di ferro saldati.

Dato lo stato di confusione mista ad agitazione in cui versava il 33enne, gli agenti hanno quindi deciso di accompagnarlo nei loro uffici ma questi ha iniziato a scalciare con violenza e mordere gli operatori, ferendoli. L’uomo si è anche scagliato contro l’auto della Polizia danneggiando il parabrezza.

Stamattina la direttissima.